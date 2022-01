Speelschema Darts Masters: Van Gerwen strijdt om 265.000 euro en zesde toernooizege

Van Duijvenbode zou eigenlijk aantreden tegen landgenoot Danny Noppert, maar de Fries trok zich terug om bij de bevalling van zijn vrouw te kunnen zijn. Simon Whitlock is zijn vervanger. Mocht Van Duijvenbode de Australiër verslaan, dan staat hij in de tweede ronde tegenover wereldkampioen Peter Wright.

Van Gerwen staat in de tweede ronde, waarvoor de eerste acht darters van de PDC Order of Merit direct zijn geplaatst, tegenover de winnaar van het duel tussen Devon Petersen - Luke Humphries. De Brabander won het toernooi al vijf keer, voor het laatst in 2019. Jonny Clayton is titelverdediger. De Welshman was vorig jaar in de tweede ronde te sterk voor Van Gerwen.