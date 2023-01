Speelschema The Masters: Dirk van Duijvenbode vanavond als eerste Nederlander in actie

Michael van Gerwen wacht mogelijk een clash met een WK-halvefinalist op The Masters. Van Gerwen is zelf als nummer drie van de wereld al geplaatst voor de tweede ronde en daarin wacht een duel met de winnaar van de wedstrijd tussen José de Sousa en de Duitse WK-revelatie Gabriel Clemens.

Clemens is de huidige nummer negentien van de wereld en dat is vooral te danken aan zijn uitstekende WK. The German Giant werd de eerste Duitser ooit in de halve finale van het WK nadat hij William O’Connor, Jim Williams, Danny Noppert-beul Alan Soutar en Gerwyn Price naar huis stuurde. In de halve finale ging de Duitser onderuit tegen de uiteindelijk winnaar, Michael Smith.

Aan The Masters - van 27 januari tot en met 29 januari in Milton Keynes - doet de top 24 van de wereld mee. Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort, die op een gedeelde 29ste plek staan, vallen daardoor net buiten de buiten. Net als Van Gerwen doen Danny Noppert (nummer acht van de wereld) en Dirk van Duijvenbode (nummer dertien van de wereld) wél mee.

Noppert is net als Van Gerwen al geplaatst voor de tweede ronde, waarin een duel wacht met Nathan Aspinall of Stephen Bunting. Van Duijvenbode moet eerst nog de eerste ronde zien te overleven. Hij treft daarin de Pool Krzysztof Ratajski. Wint Aubergenius? Dan wacht in de tweede ronde Gerwyn Price.

Joe Cullen is de titelverdediger bij The Masters. Door zijn titel van vorig jaar stelde hij een plekje veilig voor de Premier League. Tussen 2015 en 2019 won Van Gerwen het toernooi vijf keer op rij. In 2018 door in de finale Raymond van Barneveld te verslaan.

Prijzengeld

De winnaar van The Master kan 65.000 pond (74.000 euro) bijschrijven. Het totale prijzengeld voor het driedaagse toernooi bedraagt 275.000 pond (313.000 euro).

Volledige loting

Eerste ronde - Vrijdag 27 januari

Damon Heta (16) - Ross Smith (17)

Nathan Aspinall (9) - Stephen Bunting (24)

Dirk van Duijvenbode (13) - Krzysztof Ratajski (20)

Joe Cullen (12) - Chris Dobey (21)

Ryan Searle (15) - Dave Chisnall (18)

James Wade (10) - Callan Rydz (23)

José de Sousa (14) - Gabriel Clemens (19)

Dimitri Van den Bergh (11) - Gary Anderson (22)



Tweede ronde - Zaterdag 28 januari

Michael Smith (1) - Damon Heta (16)/Ross Smith (17)

Danny Noppert (8) - Nathan Aspinall (9)/Stephen Bunting (24)

Gerwyn Price (4) - Dirk van Duijvenbode (13)/Krzysztof Ratajski (20)

Luke Humphries (5) - Joe Cullen (12)/Chris Dobey (21)

Peter Wright (2) - Ryan Searle (15)/Dave Chisnall (18)

Jonny Clayton (7) - James Wade (10)/Callan Rydz (23)

Michael van Gerwen (3) - José de Sousa (14)/Gabriel Clemens (19)

Rob Cross (6) - Dimitri Van den Bergh (11)/Gary Anderson (22)



Kwartfinales/halve finales en finale - Zondag 29 januari

