Sterke Veenstra door naar kwartfinale in Frimley Green

De Graaf uitgeschakeld op WK in Frimley Green

11 januari De als tweede geplaatste Aileen de Graaf is er niet in geslaagd de laatste vier te halen van het BDO WK darts. In Frimley Green ging de 27-jarige dartster uit Bunschoten-Spakenburg, als tweede geplaatst, met 2-0 onderuit tegen de Engelse tienvoudig oud-wereldkampioene Trina Gulliver, bijgenaamd Golden Girl.