Superieure Van Gerwen grijpt vijfde Masters-titel op rij

Van Gerwen eenvoudig naar kwartfina­le van The Masters

1 februari Wereldkampioen Michael van Gerwen schoot vandaag uit de startblokken in zijn eerste partij op The Masters, maar daarna leek er toch even zand in de motor te komen. Johnny Clayton kon weer terug in de wedstrijden komen, maar de zege (10-5) kwam niet echt in gevaar.