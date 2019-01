Taylor en Van der Vaart op Duits dartstoernooi

Naast Taylor vormen ook andere darters een team met prominenten. Rafael van der Vaart, in Duitsland groot door zijn tijd bij Hamburger SV, vormt samen een team met Michael van Gerwen.



Raymond van Barneveld vormt een team met Patrick Esum (coach in de NFL), Peter Wright verschijnt samen met Lilly Becker, de ex-vrouw van Boris, aan de oche, Gary Anderson werpt zijn pijltjes in een team met de comedian Markus Krebs en Max Hopp zit in een team met Jimi Blue Ochsenknecht.