'Teleurgestelde' Van Gerwen hoopt op 'fantastische' finale

Niet helemaal gewenst slotstuk voor icoon Phil Taylor

0:20 Nooit meer die riedel die dartsfans konden dromen, vlak voor de klanken van The Power van Snap, uitgesproken door de mastercaller: Ladies and gentleman, the record breaking, history making, 16-time Champion of the Wooooooorld. Phil 'The Power' Taylooooooor.