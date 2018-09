Thuiswedstrijd voor Van Gerwen in Brabanthallen: 'Dit wil hij heel graag'

Op de eerste dag van de verkoop ging al een derde van de kaartjes over de toonbank voor de drie avonden 'Kings of Darts' eind januari in Enschede, Groningen en Den Bosch.

Dat stemt Jacques Nieuwlaat, dartsverslaggever bij RTL7, tevreden. Hij is door de organisatoren - Modus darts en het Bossche Muziek & Showbureau Jan Vis - ingehuurd als 'een soort toernooidirecteur' van het evenement waarbij onder meer Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Phil Taylor verschijnen. ,,De afgelopen jaren is er vaker gesproken over dartstoernooien in Nederland naast die van de PDC", aldus Nieuwlaat. ,,Maar het kwam er niet van. Misschien omdat het in het verleden weleens is mislukt. Kijk, je moet vooraf toch anderhalve ton neertellen voordat je er überhaupt aan kan beginnen. En dat moet je nog maar terug zien te verdienen. We hebben een paar sterke partners in de organisatie nu, waaronder het management van onder meer Michael van Gerwen, Modus. Michael vindt het trouwens prachtig dat Den Bosch er bij zit, met de Brabanthallen. Dat is een thuiswedstrijd voor hem."

Verrassende elementen

Om de financiële risico's in te perken, is besloten de Kings of Darts-avonden niet te groots op te zetten. ,,We hebben in de drie steden gekozen voor zalen waar maximaal 2500 mensen in kunnen, allemaal aan tafels. En die mensen willen we een heel mooie avond gaan bieden, met bijzondere en ook verrassende elementen." Zo zal 'de echte' Crazy Piano Band de opkomstmuziek van de darters live ten gehore brengen. ,,Dat is nog nooit gedaan", weet Nieuwlaat, die verklapt dat mede-presentator/commentator Koert Westerman zijn debuut zal maken als Master of Ceremonies en dat de bekende walk-on-girl Ashley Zaat acte de présence zal geven.

Vier PDC'ers

De Kings of Darts-avonden worden buiten de PDC om georganiseerd. ,,Maar we hebben wel te maken met de regels van die bond. Zo mogen er nooit meer dan vier PDC-spelers aan zo'n evenement meedoen. Dat is best even puzzelen." De vier PDC'ers zijn Van Gerwen, Van Barneveld, Peter Wright en Vincent van der Voort. De anderen zijn 'vrij' (Phil Taylor, Roland Scholten) of komen uit voor de andere bond, de BDO (de toppers Martin Adams en Glenn Durrant en de jonkies Jarred Cole en Wessel Nijman).

Een andere regel van de PDC die het de organisatie niet makkelijk maakt: het evenement mag niet worden uitgezonden op tv en niet worden gestreamd op internet. ,,Zo houdt de PDC z'n eigen toernooien exclusief."

In de provincie

Er is bewust gekozen voor speellocaties 'in de provincie'. ,,De PDC komt met grote evenementen naar Rotterdam en Amsterdam. Wij denken dat er in het Zuiden, Oosten en Noorden van het land ook veel mensen zijn die zo'n avond willen meemaken. Dat zal moeten blijken, maar de voortekenen zijn goed."