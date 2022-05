Top van de dartswereld in Zwolle: het programma van de Dutch Darts Championship

Aanran­dings­zaak voormalig Brits wereldkam­pi­oen darts Ted Hankey verdaagd

Voormalig tweevoudig wereldkampioen darts Ted Hankey heeft vanmorgen in een hoorzitting zijn verhaal kunnen doen na de beschuldigingen van aanranding. Een politiewoordvoerder in de Britse regio Cheshire meldde afgelopen weekend dat de 54-jarige is aangeklaagd in verband met een incident dat in september vorig jaar plaatsvond.

6 april