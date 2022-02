Topspelers blij met nieuw dartbord, maar... ‘De trebles en doubles zijn iets kleiner!’

Of het nou Michael van Gerwen is, Gerwyn Price of Peter Wright, allemaal zijn ze blij dat de wedstrijden van de PDC vanaf vandaag op borden van Winmau worden gespeeld. ,,Het zijn de beste dartborden, dat weet iedereen.”

Winmau, ook de pijlensponsor van onder meer Van Gerwen en Simon Whitlock, aasde al een aantal jaar op een deal met profbond PDC. ,,Fantastisch dat het eindelijk gelukt is”, vertelt marketingdirecteur Simon Hall van Winmau aan de vooravond van de Premier League-start in Cardiff. ,,De vorige bordenleverancier, Unicorn, was betrokken bij de oprichting van de PDC en daarom heeft die bond heel lang vastgehouden aan die samenwerking. Dat is begrijpelijk.”

Maar wie je ook spreekt, iedereen is het er over eens dat de borden van Winmau - dat de thuisbasis in Wales heeft - kwalitatief beter zijn dan die van Unicorn. ,,Al was het laatste bord van hen ook zeker niet slecht”, vindt Michael van Gerwen. ,,Maar ik vind het natuurlijk lekker dat mijn sponsor nu ook de wedstrijdborden levert.”

Quote Hoe beter je gooit, hoe minder last je er van hebt. Dus voor mij maakt het niks uit, haha Wereldkampioen Peter Wright

Als we Simon Hall vragen waarom 'zijn’ borden beter zijn, volgt er een uiterst ingewikkeld verhaal over de samenstelling van het materiaal en van de ijzeren draden op het bord. De kans dat een pijl uit het bord valt, is volgens hem kleiner; spelers hoeven de punten van hun pijlen niet meer zo vaak scherper te laten maken. En er zullen minder ‘bouncers’ zijn, pijlen die via het ijzerdraad op de grond terecht komen. Vandaar het enthousiasme bij de spelers.



Regerend wereldkampioen Peter Wright merkt op dat de vlakken van de 'trebles’ en 'doubles’ op de Winmau-borden ietsje kleiner zijn dan op die van Unicorn. ,,En het ijzerdraad buigt iets minder mee. Het gaat om millimeters. Maar hoe beter je gooit, hoe minder last je er van hebt. Dus voor mij maakt het niks uit, haha.”

Volledig scherm Het Winmau-bord. © PDC

Mitsen en maren

Desgevraagd bevestigt Simon Hall het verhaal van Wright, maar wel met wat mitsen en maren. En ook dan volgt er weer een lange uiteenzetting met veel technische data. Kern van het verhaal: bij Unicorn is de kans op verschillen in de borden groter dan bij Winmau. En daarbij is de kans op ietsje ruimere ‘doubles’ en 'trebles’ iets groter dan kleinere. Hall: ,,Maar dan hebben we het over hele kleine getallen, vaak minder dan een millimeter. Maar bij het darts kan dat wel verschil maken.”

Winmau heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. ,,Bij de BDO gebruiken ze al heel lang onze borden. Sommige spelers van die bond klaagden bij ons over die kleinere vlakken”, aldus Hall. ,,Daardoor zouden de gemiddeldes bij wedstrijden van de BDO lager liggen dan bij de PDC. Dat laatste klopt, maar ons onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet aan de borden ligt. Daar zijn de verschillen tussen de borden echt te klein voor.”

Kenia

Het hoofdkantoor van Winmau - waar ongeveer 60 mensen werken - staat in Wales, de dartsborden van het bedrijf worden in Kenia vervaardigd in een fabriek met zo'n 600 werknemers. Onder meer vanwege de lage lonen, maar ook omdat daar de sisal vandaan komt - een tropische vezel waarvan het bord is gemaakt. Het bedrijf levert drie soorten borden, variërend in prijs en kwaliteit: standard, dual core en triple core. Hall, trots: ,,Alle wedstrijden bij de PDC worden op de triple core-borden gegooid. De beste borden voor de beste spelers, is onze stelling. Ook bij de Pro Tour-toernooien die niet op tv komen, ja. Er zijn maar 128 darters met een PDC-tourcard. Die moeten overal kunnen rekenen op de hoogste kwaliteit materiaal.”

