Uitslagen & stand Premier League Darts: Durrant neemt afscheid, Van Gerwen 11 uit 9

Van Gerwen deed woensdag nog goede zaken door in een hoogstaand duel van de Portugees José de Sousa te winnen . De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie kwam daarmee op een totaal van elf punten. Hij kon die positieve lijn echter niet doortrekken tegen Clayton en ging kansloos onderuit . Van Gerwen presteert tot op heden in de Premier League wisselvallig, maar staat nog wel in de top-4.

Uitslagen speelronde 9

Speelronde 1 - maandag 5 april

Speelronde 2 - dinsdag 6 april

Speelronde 3 - woensdag 7 april

Speelronde 4 - donderdag 8 april

Speelronde 5 - vrijdag 9 april

Speelronde 6 - maandag 19 april

Speelronde 7 - dinsdag 20 april

Speelronde 8 - woensdag 21 april

Speelronde 9 - donderdag 22 april

Format

Tijdens de eerste negen speelronden spelen alle deelnemers één keer tegen elkaar. Een partij gaat over best of 12 legs, waarbij de partij is afgelopen als een speler zeven legs heeft gewonnen of de strijd eindigt in een 6-6 gelijkspel. Een overwinning levert twee punten op en een gelijkspel één.