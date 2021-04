Uitslagen & stand Premier League Darts: Van Gerwen na acht duels in kielzog Van den Bergh

De Premier League Darts is inmiddels toe aan de achtste speelronde. Michael van Gerwen deed vanavond goede zaken door in een hoogstaand duel van de Portugees José de Sousa te winnen . De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie komt daarmee op een totaal van elf punten.

Daarmee moet de Brabander alleen Dimitri van den Bergh boven zich dulden. De Belg, die met 7-5 won van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson, gaat aan de leiding met twaalf punten uit acht wedstrijden.

Van Gerwen was het tweede blok in de Premier League maandag begonnen met een overwinning op de zwalkende titelverdediger Glen Durrant, die bezig is met een ontluisterende reeks en nog altijd wacht op zijn eerste punt. De Engelsman eindigt na Judgement Night (aanstaande donderdag) sowieso op de laatste plek. De nummers 9 en 10 van de ranglijst keren in mei niet meer terug voor het laatste deel van de Premier League.

Van Gerwen presteerde in het eerste blok van de Premier League wisselvallig. Hij opende op paasmaandag met een gelijkspel tegen de Belg Dimitri van den Bergh. Vervolgens won hij een dag later van Peter Wright, waarna ook nog een indrukwekkende zege op Rob Cross volgde. In de vierde speelronde incasseerde hij tegen James Wade echter zijn eerste nederlaag. Het eerste blok werd door de 31-jarige Vlijmenaar afgesloten met een gelijkspel tegen Nathan Aspinall.

Programma speelronde 8

Rob Cross - Nathan Aspinall 5-7

Gary Anderson - Dimitri Van den Bergh 5-7

Michael van Gerwen - José de Sousa 7-4

James Wade - Jonny Clayton

Peter Wright - Glen Durrant

Volledig scherm Michael van Gerwen © PDC

Van Gerwen heeft nu negen punten achter zijn naam staan. Daarmee staat hij na zeven partijen in de top-3 van het klassement. De drievoudig wereldkampioen beleefde vorig jaar een teleurstellende campagne en werd al vóór de finaleronde geëlimineerd. Een zeldzaamheid voor Van Gerwen, die de Premier League al vijfmaal won. Jonny Clayton is de verrassende koploper van de prestigieuze competitie. De Welshman verzamelde tot dusverre zeven punten: drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag.

De grote afwezige in de Premier League is Gerwyn Price. De regerend wereldkampioen testte voorafgaand aan de Premier League positief op Covid-19.

Bekijk hieronder de stand, de uitslagen, het programma en de tegenstanders van Van Gerwen in de eerste negen speelronden.

Speelronde 1 - maandag 5 april

Nathan Aspinall - Glen Durrant 7-3

Rob Cross - Jose de Sousa 6-6

Peter Wright - Jonny Clayton 6-6

James Wade - Gary Anderson 6-6

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh 6-6

Speelronde 2 - dinsdag 6 april

Gary Anderson - Jose de Sousa 7-5

Jonny Clayton - Glen Durrant 7-3

Dimitri Van den Bergh - Nathan Aspinall 7-5

Michael van Gerwen - Peter Wright 7-2

James Wade - Rob Cross 3-7

Speelronde 3 - woensdag 7 april

Rob Cross - Michael van Gerwen 3-7

Glen Durrant - Dimitri Van den Bergh 0-7

Peter Wright - Gary Anderson 7-4

Nathan Aspinall - James Wade 7-4

Jose de Sousa - Jonny Clayton 3-7

Speelronde 4 - donderdag 8 april

Dimitri Van den Bergh - Peter Wright 6-6

Jonny Clayton - Rob Cross 3-7

José de Sousa - Nathan Aspinall 6-6

James Wade - Michael van Gerwen 7-3

Gary Anderson - Glen Durrant 7-2

Speelronde 5 - vrijdag 9 april

Gary Anderson - Jonny Clayton 4-7

Peter Wright - Rob Cross 7-5

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall 6-6

James Wade - Glen Durrant 7-3

Dimitri Van den Bergh - Jose de Sousa 3-7

Speelronde 6 - maandag 19 april

Rob Cross - Gary Anderson 5-7

José de Sousa - James Wade 7-5

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 3-7

Glen Durrant - Michael van Gerwen 3-7

Nathan Aspinall - Peter Wright 7-3

Speelronde 7 - dinsdag 20 april

Glen Durrant - José de Sousa 4-7

Rob Cross - Dimitri Van den Bergh 4-7

Nathan Aspinall - Jonny Clayton 6-6

Peter Wright - James Wade 4-7

Michael van Gerwen - Gary Anderson 6-6

Speelronde 8 - woensdag 21 april

Rob Cross - Nathan Aspinall

Gary Anderson - Dimitri Van den Bergh

Michael van Gerwen - Jose de Sousa

James Wade - Jonny Clayton

Peter Wright - Glen Durrant

Speelronde 9 - donderdag 22 april

Jonny Clayton - Michael van Gerwen

Glen Durrant - Rob Cross

Jose de Sousa - Peter Wright

Nathan Aspinall - Gary Anderson

Dimitri Van den Bergh - James Wade

Format

Tijdens de eerste negen speelronden spelen alle deelnemers één keer tegen elkaar. Een partij gaat over best of 12 legs, waarbij de partij is afgelopen als een speler zeven legs heeft gewonnen of de strijd eindigt in een 6-6 gelijkspel. Een overwinning levert twee punten op en een gelijkspel één.

Na de negende speelronde vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af. De competitie wordt daarna in mei vervolgd met zeven nieuwe speelronden. Opnieuw speelt iedereen eenmaal tegen elkaar, waarna de beste vier darters zich plaatsen voor de finaleronde op vrijdag 28 mei. De winnaar verdient 250.000 Britse ponden, omgerekend bijna 300.000 euro.