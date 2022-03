UK Open: Danny Noppert met gemak langs Michael van Gerwen-beul, treft Ier in halve finales

Roland Scholten ziet Phil Taylor uiteraard als favoriet bij ‘WK van de oudjes’

De 61-jarige Phil Taylor keert terug aan de oche, net als de 76-jarige dartslegende John Lowe. In navolging van het snooker gaan ook 50+-darters het tegen elkaar opnemen, te beginnen met het World Senior Darts Championship in de historische Circus Tavern komend weekeinde. Roland Scholten, de enige Nederlander in het veld van 24 spelers, is volop in training.

2 februari