UK Open: Dramatische uitschakeling Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen overtuigend naar vierde ronde

'FA Cup of Darts'Dag 1 van de UK Open is in volle gang. In totaal dingen maar liefst 158 darters mee naar de titel in de ‘FA Cup of Darts’, onder wie elf Nederlanders. Voor Raymond van Barneveld kwam er op dramatische wijze een einde aan het toernooi dat hij twee keer wist te winnen.

Vanaf de derde ronde mocht tweevoudig winnaar Raymond van Barneveld (2006 en 2007) in de grote tent in Minehead laten zien wat hij waard was. Op het hoofdpodium trof hij de jonge Schot William Borland. Die kennen we vooral van zijn historische negendarter op het afgelopen WK.

Van Barneveld is momenteel de nummer 54 op de PDC Order of Merit. De Hagenaar gooide sinds zijn rentree vorig jaar 57.000 pond aan prijzengeld bij elkaar. Borland begon het toernooi op een gedeelde 55ste plaats.

Borland mocht de partij starten en al in de derde leg wist Van Barneveld hem te breken. De Schot miste twee pijlen op zijn dubbel en De Hagenaar strafte dat af door dubbel tien te raken. Op 4-3 profiteerde Borland van een gemiste kans van Van Barneveld en hij brak terug. Op een 5-5 stand leek vervolgens de spanning zijn tol te eisen bij beide darters. De ene na de andere wedstrijdpijl werd gemist. Barney kreeg acht(!) kansen, maar faalde en zag Borland er met de zege vandoor gaan: 5-6.

Jelle Klaasen

Jelle Klaasen raakte vorige maand zijn tourcard kwijt en moest het dus op een andere manier gaan proberen, wilde hij niet voor het eerst sinds 2007 de UK Open moeten missen. Via een zogenaamde ‘pub-qualifier’ in Coventry wist The Cobra zich alsnog op de deelnemerslijst te spelen. Wel moest hij al in de eerste van mogelijk uiteindelijk negen rondes instromen.

Tegenstander in de eerste ronde was Mark Rice, een onbekende Engelsman zonder noemenswaardige resultaten achter zijn naam. Toch was het Rice die bij 2-2 de break wist te plaatsen, al kwam dat vooral door een lading gemiste dubbels van Klaasen. Het gaatje werd twee legs, maar daarna sloeg Klaasen terug door er drie achter elkaar te winnen. Via een beslissende elfde leg ontsnapte de voormalig Lakeside-kampioen vervolgens aan een teleurstellende exit in de openingsronde: 6-5. Een uurtje later had Klaasen een stuk minder moeite met een andere Schot; Cameron Menzies werd met 6-1 verslagen. Ook Jason Lowe moest er aan geloven: 6-4.

Bij de UK Open wordt er op acht dartborden tegelijk gedart. De eerste vier rondes worden vrijdag afgewerkt, drie in de middag en één in de avond, waarbij de top-32 van de wereld 's avonds instroomt. Voor Nederland zijn dit Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort. De winnaar mag zondagavond zo'n 120.000 euro mee naar huis nemen.

In totaal deden er dus elf landgenoten mee aan de UK Open, plus de voor Amerika dartende Nederlander Jules van Dongen die in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Naast Klaasen plaatsten ook Berry van Peer, Luc Peters, Damian Mol, Danny Jansen en Niels Zonneveld zich voor de derde ronde. Laatstgenoemde deed dat door oud-wereldkampioen (BDO) Scott Mitchell af te troeven. Jeffrey de Zwaan stroomde in de tweede ronde in maar verloor meteen van de razendsnelle Ier Keane Barry.

In de derde ronde klopte Ron Meulenkamp Danny Baggish met 6-2. Maik Kuivenhoven was met 6-1 te sterk voor John O’Shea en is daarmee dus ook door naar vanavond. Berry van Peer en Niels Zonneveld stonden tegenover elkaar. Zonneveld won met 6-2. Jermaine Wattimena was Ross Montgomery met 6-5 de baas. Danny Jansen en Damien Mol werden uitgeschakeld in hun derde ronde.

