Van Barneveld begint met gelijkspel tegen Gurney

Premier League DartsRaymond van Barneveld is de Premier League Darts met een puntendeling begonnen. In Dublin speelde hij vanavond met 6-6 gelijk tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Door Pim Bijl



Na zijn finaleplaats in The Masters van afgelopen weekeinde had Van Barneveld zo graag het goede gevoel mee willen nemen naar de Premier League Darts, maar de uitstekende vorm van Milton Keynes was in Dublin plots ver te zoeken. Na een stroeve start richtte hij zich nog even op. Alleen bleef de Hagenaar te slordig op zijn dubbels. Gezien zijn 6-3 achterstand voelde het gelijkspel in eerste instantie als een meevaller.

Zijn uit Noord-Ierland afkomstige tegenstander Gurney werd vanaf de opkomst in Dublin volop uitgefloten door het Ierse publiek. Toch begon de debutant met een twaalfdarter aan de Premier League Darts. Gurney maakte daarna ook snel de 2-0, mede dankzij de pijnlijke missers van Van Barneveld. In de geladen sfeer knokte Van Barneveld zich daarna terug in de wedstrijd met drie gewonnen legs op rij. Daarna leek Gurney op weg naar de zege, maar kon Van Barneveld de boel nog enigszins redden.