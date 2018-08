Van Barneveld en Van Gerwen treffen elkaar in halve finale Brisbane

Met respectievelijk gemiddeldes van 96.13 en 93.85 had de partij tussen The Flying Scotsman en Van Barneveld niet bepaald het hoogste niveau qua scores, maar des te groter was de spanning. Dit had voornamelijk te maken met de laat op gang komende motor van de Nederlander. Barney stond met 5-1 achter, toen hij ineens een nieuwe versnelling vond. Tot de achtste leg duurde het voordat Van Barneveld zijn eerste maximale score liet noteren, maar daarna was hij niet meer te houden.



Barney ging erop en erover, en bleek niet meer te grijpen voor de in slaap gevallen Anderson, die pas weer wakker werd toen het al net te laat was. In de achttiende leg kreeg Van Barneveld zijn eerste wedstrijdpijlen en deze verzilverde hij meteen in de eerste beurt.