Van Barneveld: Het was zwaar, maar er komt een mooi jaar aan

25 vragen Quiz: wat weet jij nog van sportjaar 2018?

13:01 Sportjaar 2018 zit er bijna op. Het Nederlands elftal rehabiliteerde zich, Frankrijk werd wereldkampioen, Tom Dumoulin fietste in de Giro en Tour naar de tweede plaats, de hockeyers liepen de wereldtitel mis en in Pyeongchang grossierde Nederland in olympisch eremetaal. Hoog tijd om eens te kijken wat er is blijven hangen? Wat weet jij nog van sportjaar 2018? Een mooie mix van 25 eenvoudige en lastige vragen! Hoeveel heb jij er goed?