Van Barneveld: ik had niets moeten zeggen

Barney sprak voor zijn beurt, zo geeft hij nu toe. ,,Ik handelde uit emotie. Nu weet ik zeker dat ik pas afscheid wil nemen aan het einde van het jaar op het wereldkampioenschap in Alexandra Palace in Londen.’’

In een door de bond PDC uitgegeven verklaring zegt Van Barneveld verder: ,,In mijn privéleven zijn er heel veel moeilijkheden geweest. Als speler probeer ik die niet mee te nemen op het podium. Soms lukt me dat niet. Al maandenlang is mijn leven een ‘rollercoaster’ van emoties. Ik hoop dat mensen begrijpen dat ik nu even rust neem. Ik heb me voorgenomen daarna heel sterk terug te komen.’’