Van Barneveld incasseert forse nederlaag tegen Smith

Van Barneveld heeft nu acht punten uit negen partijen en heeft daarmee een plaats in de middenmoot. Gerwyn Price, die voor vanavond al was afgevallen, ging in zijn laatste partij met 7-3 onderuit tegen de Australiër Simon Whitlock. De tweede afvaller is de Schot Peter Wright of de Oostenrijker Mensur Suljovic, die beiden later vanavond in actie komen.