Van Barneveld klopt eeuwige rivaal: ‘Net geen negendarter, dat was leuk geweest’

VideoRaymond van Barneveld heeft vanavond vanuit huis Phil Taylor verslagen. Hoewel Barney met 6-3 achterkwam, won hij nog met 7-6. De grootste verdienste was echter voor de voedselbank in Den Haag: dankzij vijf maximale scores gaat meer dan 5000 euro naar het goede doel.

De plastic pijlen, de kortere pijlpunten en de andere puntentelling: voor Raymond van Barneveld was het allemaal nog even wennen. Op een elektronisch dartsbord speelde hij vanavond vanuit Den Haag tegen zijn vroegere rivaal Phil Taylor. Ook dat was wennen, al was veel hetzelfde.

Zo werd hij vanuit huis aangekondigd door spreekstalmeester John McDonald, met Eye of the Tiger van Survivor op de achtergrond. Bij Phil Taylor (59) hoorde je de bekende klanken van Snap met The Power. Echt vanuit zijn woonkamer, thuis in Stoke-on-Trent.

Quote Ik weet het, houd je mond Phil Taylor Barney speelde in zijn kantoorpand in Den Haag, tussen de bekers die hij aan zijn rijke loopbaan overhield. Vanavond stond er geen beker op het spel, maar wel een prijs. Elke maximale score van 180 punten was goed voor 1000 pond voor het goede doel. In het geval van Van Barneveld de voedselbank in de Den Haag, bij Taylor de gezondheidszorg in Engeland.

Maar los daarvan was er ook prestige bij deze dartsklassieker tussen de voormalige wereldkampioenen. Beiden zijn al een poosje gestopt als professioneel darter, maar nog altijd fanatiek. Dat blijkt als Van Barneveld 161 uitgooit voor de tweede leg. Met een glimlach herhaalt hij de hoge finish. ,,Ik weet het, houd je mond”, zegt Taylor. Als The Power even later de stand met gelijk trekt door twee keer achter elkaar bull’s eye te gooien, vraagt hij uitdagend: ,,Heb je dat gezien? Twee keer de bull!”

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Screenshot

Van Barneveld laat het over zich heen komen. ,,Zijn hele verschijning maakt indruk”, zegt Van Barneveld na de partij door de telefoon over Taylor. ,,Hij is de hoogste in rang en normaal speelden we negen van de tien keer in Engeland. Ik was altijd de underdog. Daar had ik nu geen last van in mijn achterkamertje.”

Quote Als ik terugkijk, potverdo­rie. Ik gooi zeven van de acht dubbels uit. Net die ene niet Raymond van Barneveld Toch leeft er altijd rivaliteit tussen de voormalige wereldkampioenen, die elkaar al zo vaak uitdaagden. Ver voor de coronacrisis, zij aan zij. Barney won 18 keer, Taylor 61. Vanavond ging de wedstrijd – best of 13 legs – tot 3-3 gelijk op. Daarna liep Taylor uit, maar Van Barneveld toonde ook thuis The Eye of the Tiger.



Hij knokte zich terug tot 6-6 en mocht voor de beslissende leg beginnen. Daarin bleef Barney ontspannen en versloeg zo Taylor, voor de negentiende keer. Omdat Van Barneveld vijf keer de maximale score gooide, verdiende hij ook nog meer dan 5000 euro voor de voedselbank. Taylor noteerde tien keer 180 en verdiende het dubbele.

Volledig scherm 2012: Raymond van Barneveld en Phil Taylor werkten in het verleden veel prachtige dartsgevechten af. © PA

,,Ik miste er nog een paar, helaas”, zegt Van Barneveld daarover. ,,Ik probeerde zo vaak mogelijk 180 te gooien. Uiteindelijk had ik er vijf, toch mooi voor een half uurtje darten?”



Het experiment beviel Van Barneveld toch al. Vandaag zei hij tegen het AD al dat hij een comeback in het soft tip darts niet uitsluit. Dat gevoel is na vanavond niet anders. ,,Het smaakt zeker naar meer. Ik ga kijken wat hieruit ontstaat, maar ik sta ervoor open.”

Ruimte voor verbetering is er ook nog, want Van Barneveld miste maar net een negendarter. Op een haar na ging zijn plastic pijl naast de dubbel twaalf voor een perfecte leg. ,,Als ik terugkijk, potverdorie. Ik gooi zeven van de acht dubbels uit. Net die ene niet, dat was wel leuk geweest. Ik zou geen sportman zijn als ik dat niet jammer zou vinden. Een negendarter in zo’n wedstrijd, dat zou de wereld over gaan.”

Toch is Van Barneveld in zijn missie geslaagd: geld ophalen voor het goede doel en het publiek vermaken. Via een cameraverbinding kon iedereen die wilde via internet meekijken. Oud-collega Wayne Mardle gaf vanuit huis zelfs aanstekelijk commentaar.

,,Toch blijft het behelpen, maar we proberen mensen thuis wat entertainment te geven”, zegt Van Barneveld. ,,Er is geen voetbal, geen tennis, zelfs geen wielrennen. Darten kan nog wel vanuit huis. Met zo’n bord is the sky the limit. Al hoop ik niet dat dat virusgedoe nog heel lang gaat duren. Laten we snel weer terug naar de orde van de dag gaan.”