Nederlaag Van Gerwen, Barney wint met steun van publiek

In aanloop naar de thuiswedstrijd toonde Raymond van Barneveld zich gefrustreerd omdat de kans op een plaats in de play-offs bijzonder klein was. Maar in Ahoy had hij vleugels en hield hij na een zege op Simon Whitlock in elk geval de theoretische kans nog in leven.