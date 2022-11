Van Barneveld na sensationele zege op nummer 1 van de wereld naar halve finales Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld heeft op de Grand Slam of Darts een sensationele zege geboekt. De 55-jarige Hagenaar kwam in de kwartfinale tegen Gerwyn Price met 8-3 achter, maar Barney draaide de partij daarna razendknap om. Via een 11-9 voorsprong won Van Barneveld uiteindelijk met 16-13. De Hagenaar, in 2012 nog winnaar van de Grand Slam of Darts, had in de groepsfase al verbaasd door met 5-4 te winnen van de nummer 1 van de wereld.