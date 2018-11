Van Barneveld niet naar finale, Wade treft Smith

De finale van de World Series Finals wordt dus een Engels onderonsje tussen Smith en Wade. Het is de eerste keer dat er überhaupt een Engelsman zich plaatst voor de finale van de World Series Finals. Het toernooi bestaat pas sinds 2015 en werd sindsdien drie keer gewonnen door Michael van Gerwen. In de finales speelde hij steeds tegen een Schotse opponent: in 2015 en 2016 tegen Peter Wright, vorig jaar tegen Gary Anderson.

Raymond van Barneveld zorgde er in de kwartfinale voor dat Van Gerwen niet voor 'vier op een rij’ kon gaan. In de halve finale tegen Wade, die onlangs de European Championships op zijn naam schreef, kon de Nederlander echter geen potten breken. Wade heeft als bijnaam The Machine en die bijnaam deed hij eer aan. Wade verloor nog geen enkele partij (negen overwinningen) sinds hij onlangs vader werd en ook tegen Barney liet hij geen enkele kans liggen. Na een 8-1 tussenstand pakte Van Barneveld nog één leg, maar met in totaal vijftien 180'ers bepaalde Wade de eindstand op 11-2.