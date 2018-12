Van Barneveld nog steeds kandidaat voor Premier League

Door Yorick Groeneweg



,,Aan het eind van het WK nemen we pas de beslissing wie mee mogen doen”, aldus Hearn. ,,Aan de ene kant zijn Van Barneveld prestaties niet goed genoeg om te worden toegelaten, aan de andere kant heeft hij een geweldige reputatie. Dat laatste nemen we zeker mee in onze overweging.”



Aan de prestigieuze competitie mogen de beste tien darters van de wereld meedoen. De eerste vier van de plaatsingsranglijst zijn zeker van deelname, de andere zes spelers moeten door de PDC en de Britse televisiemaatschappij Sky Sports worden uitgenodigd.



Michael van Gerwen gaat er overigens van uit dat hij straks niet de enige Nederlandse deelnemer aan het lucratieve toernooi is. De nummer 1 van de wereld noemt het ook slim van Van Barneveld dat hij al voor het WK zijn afscheidstournee aankondigde. ,,In zijn laatste jaar gaat hij natuurlijk altijd een uitnodiging krijgen.”