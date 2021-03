Van Barneveld onwel op Players Championship, toernooi tijdelijk stilgelegd

PDC Super Series Van Barneveld verliest in tweede ronde van oude bekende Labanaus­kas

18 maart Raymond van Barneveld is bij de derde dag van de Super Series in de tweede ronde onderuit gegaan tegen Darius Labanauskas (6-1). De Litouwer was een oude bekende van ‘Barney’, want in 2019 verloor de vijfvoudig wereldkampioen in de eerste ronde van het WK ook al van Labanauskas.