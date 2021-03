Van Barneveld onwel op Players Championship

Niet naar ziekenhuisRaymond van Barneveld is vrijdagmiddag tijdens de Players Championship in Milton Keynes onwel geworden. De Haagse darter werd door medisch personeel behandeld en keerde later terug naar zijn hotelkamer. Het gaat inmiddels weer goed met de vijfvoudig wereldkampioen darts. ,,Ik heb hem gesproken. Hij heeft weer een rode kleur op zijn konen”, zegt zijn manager Ben de Kok.

Na zijn 1-6-nederlaag tegen Ryan Searle zakte de 53-jarige Van Barneveld vrijdagmiddag in de Marshall Arena in Milton Keynes plotseling in elkaar. ,,Na zijn verloren partij moest Raymond ook nog ‘schrijven’ (stand bijhouden, red.) bij de partij van Jeffrey de Zwaan. Dat werd 6-5, duurde dus lang”, aldus De Kok, die ook de manager van De Zwaan is. ,,Na de laatste pijl is hij onderuit gegaan. Hij is vervolgens in de stabiele zijligging gelegd. Hij kwam bij, wilde weer opstaan, maar stortte weer in.”

Twee ambulances

Van Barneveld hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. ,,Er zijn twee ambulances gekomen, maar hij is daar niet in vervoerd”, verklaarde De Kok. ,,Hij is wel door mensen van de ambulance naar zijn kamer gebracht. Andere darters onder wie Jeffrey konden melden dat hij weer aanspreekbaar was. Hij is medisch onderzocht. Er is een hartfilmpje gemaakt, daar was niks mee aan de hand. Ook is zijn suikerspiegel gemeten.”

Volgens manager De Kok lijkt de ‘aanval’ verband te houden met Van Barnevelds diabetes. ,,Raymond is al twintig jaar diabetespatiënt. Misschien heeft hij ook te weinig gegeten.” Waarschijnlijk heeft de ex-wereldkampioen een zogenoemde hypo gehad, een daling van de bloedglucosewaarde. Het toernooi in Milton Keynes werd vrijdagmiddag tijdelijk stilgelegd, maar later weer hervat.

Comeback

Van Barneveld maakte eerder dit jaar zijn comeback . Zo veroverde hij februari via de Q-school opnieuw zijn tourkaart. Vervolgens boekte hij enkele weken geleden bij de Super Series, het format waarin de vloertoernooien van de Players Championship worden afgewerkt, direct een mooi succes. ‘Barney’ wist het derde vloertoernooi in deze serie direct als winnaar af te sluiten, waarmee hij 10.000 Britse ponden verdiende.

Bij de tweede Super Series vielen de resultaten voor Van Barneveld de afgelopen dagen tegen. Zo werd hij drie keer in de eerste ronde en eenmaal in de eerste schifting uitgeschakeld. Op de laatste dag ging het op sportief vlak dus mis tegen Searle. De Hagenaar kwam tot een gemiddelde van 90,1 punten per drie pijlen en dat was veel te weinig tegen een sterk spelende Searle, die tot een gemiddelde kwam van 106,5 punten.

Overige Nederlanders

Net als Van Barneveld werden ook Ron Meulenkamp, Lorenzo Pronk, Martijn Kleermaker, Gino Vos, Berry van Peer, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Luc Peters, Vincent van der Voort en Derk Telnekes in de openingsronde uitgeschakeld in Milton Keynes.



Kleermaker moest zijn meerdere na een Nederlands onderonsje erkennen in Danny Noppert (6-3). Naast Noppert stootten ook Jelle Klaasen, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld (6-5 zege op Mervyn King) en Maik Kuivenhoven door naar de tweede ronde van Players Championship 8. In die ronde verloren Van Duijvenbode (6-4 tegen Lewis Williams), Kuivenhoven (6-5 tegen Jason Lowe) en Zonneveld (6-5 tegen Steve Beaton), terwijl Noppert en Klaasen hun tweede rondepartij wel wonnen.



In de derde ronde ging Noppert met 6-4 onderuit tegen Steve West. Klaasen haalde de achtste finales dankzij een 6-1 zege op Williams, maar ging daarin onderuit tegen Krzyszstof Ratajski uit Polen: 6-2. Klaasen gooide een hoger gemiddelde (94,6 tegenover 92,2 van Ratajski), maar op de beslissende momenten wist Ratajski de juiste vlakken te gooien.



De afgelopen dagen gingen de toernooizeges naar Brendan Dolan (dinsdag), wereldkampioen Gerwyn Price (woensdag) en Jonny Clayton (donderdag). Michael van Gerwen doet niet mee aan deze PDC-toernooien. De nummer 2 van de wereld richt zich volledig op de Premier League, die op 5 april begint.

Het toernooi werd vanavond gewonnen door Peter Wright. De wereldkampioen van 2020 won in de finale met 8-3 van Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021.

