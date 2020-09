Van Barneveld pakt pijlen na negen maanden weer op: ‘Het is heel simpel, ik mis het verschrikkelijk’

In november 2018 maakte Van Barneveld bekend na een carrière van 35 jaar te stoppen met darts. De Haagse darter liet toen weten na het WK 2020 af te zwaaien als professioneel darter. Fysieke problemen, het gebrek aan titels en het moeten missen van familiaire gebeurtenissen waren toen de redenen. Op 14 december 2019 verloor hij op zijn laatste WK al in de eerste ronde, met 3-1 van Darin Young. Het betekende een treurig slot van zijn fraaie loopbaan, maar nu is daar dus de comeback die niet voor iedereen als een verrassing zal komen.



,,Ik denk dat de beslissing wel de goede was, maar ik heb nu heel veel tijd gehad om erover na te denken”, zegt Van Barneveld, die na zijn afscheid en enkele demo’s in een gat belandde. ,,Toen realiseerde ik me dat ik het enorm mis.”

,,Ik krijg nu een unieke mogelijkheid om mijn droom te verwezenlijken en te werken in een team. Ik denk dat dat voor mij de beste oplossing is”, aldus Van Barneveld, die onder andere gaat samenwerken met Jeffrey de Zwaan. Ook zijn vriendin Julia helpt mee. ,,Zij denkt gewoon in oplossingen in plaats van problemen.”

Stoppen voelde als een enorme opluchting voor Van Barneveld na het WK in december, waar hij opnieuw niet aan de hoge verwachtingen kon voldoen. ,,Maar doordat ik de laatste twee, drie jaar niet mezelf ben geweest, neem je niet altijd de juiste beslissingen. Het spookt in je hoofd en je bent een nachtmerrie voor iedereen”, zegt hij. ,,Maar nu is dat anders. Ik heb er zin in en het kriebelt.”

Zware klus

Het wordt voor Van Barneveld een zware klus om terug te keren op het niveau waar hij vroeger was. Hij begint helemaal onderaan de piramide en zal eerst een tourkaart moeten bemachtigen. Daar heeft de Nederlander drie jaar de tijd voor. ,,Ik heb voor drie jaar getekend, dus we hebben drie jaar de kans om in ieder geval een tourkaart te halen”, zegt hij.

“En dat gebeurt ook niet een, twee, drie. Als ik mijn tourkaart wil bemachtigen, zal ik keihard mijn best moeten doen”, beseft Van Barneveld. En als dat lukt, moet Van Barneveld de vloertoernooien weer af, terwijl hij juist die toernooien vroeger juist vervloekte. Maar dat vindt hij niet erg. ,,Toen stond er een hele andere Raymond van Barneveld. Een die het niet meer zag zitten. Er waren privé veel problemen en ik had stress.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.