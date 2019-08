Van Barneveld tegenover Van Gerwen in finale New Zealand Darts Masters

Van Barneveld met indrukwek­kend gemiddelde door in Melbourne

16 augustus Raymond van Barneveld is goed aan de Melbourne Darts Masters begonnen. De darter rekende in de eerste ronde met 6-1 af met Haupai Puha. Van Barneveld gooide een gemiddelde van maar liefst 106. Voor Van Barneveld is het zijn beste gemiddelde sinds de World Cup of Darts, dat in juni 2018 werd gehouden.