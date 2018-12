Van Barneveld uitgeschakeld op WK door Labanauskas

Tweede rondeDe missie van Raymond van Barneveld (51) om zich met de beste darters van de wereld te meten, is na één avond voorbij. In de tweede ronde is WK-debutant Darius Labanauskas in vijf sets te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag, die zijn 27ste WK speelde.

Door Yorick Groeneweg



,,Ik hoef jullie niet te vertellen hoe hard dit aankomt,” stamelde Van Barneveld na afloop. Geen tranen bij de Haagse dartslegende, eerder berusting. ,,Dit was gewoon heel slecht. Ik kreeg genoeg kansen maar die pijlen gingen er gewoon niet in. Ik heb veel getraind, maar wat heeft het voor zin. Ik gooide alles met ingooien. Ik voelde me geweldig en dan dit. Ik feliciteer Darius met zijn overwinning. Hij verdiende de zege. Hij gaf me kansen, maar ik kon die niet grijpen. Ik ben sprakeloos op dit moment, maar ik zal proberen om volgend jaar nog een laatste keer terug te komen op het WK.”

Met een gemiddelde van nog geen tachtig, verliest Van Barneveld direct de eerste set. Het uitzinnige publiek in Alexandra Palace is maandagavond op zijn hand, maar Labanauskas gooit beter. Als de Hagenaar zijn pijlen uit het bord haalt, kijkt hij naar boven. Hij lijkt te denken wat gebeurt hier? De stress van het niet uitgooien van een dubbel, die spanning lijkt hem deze avond op het podium te veel te worden.

In de tweede set vecht ‘Barney’ zich terug, maar Labanauskas blijft goed gooien. ‘One hundred and eeeeeighty’ klinkt in de zaal, die ook even stil lijkt te vallen. Van Barneveld blaast de hoop van de fans nieuw leven in en trekt de stand in sets gelijk. De twijfel blijft in set drie, die na een dramatische finale met veel gemiste dubbels ook naar Labanauskas gaat. Van Barneveld vecht zich terug tot 2-2, maar daarna maakt de Litouwer het koel af.

Van Barneveld wil de fans nog geen vaarwel zeggen, maar kan de tijd niet stoppen. Zijn lichaam is op. Op 51-jarige leeftijd is hij er klaar mee, al wil hij na dit WK nog een jaar darten. Dit toernooi is hij in de tweede ronde dus al klaar. Het is maar de vraag of ‘Barney’ als speler nog terugkeert in Alexandra Palace. Allerlei kwalificatietoernooien zullen zijn route naar Londen een stuk langer maken.

Niet meer automatisch geplaatst

Voor de meeste grote televisietoernooien van de PDC is hij straks waarschijnlijk niet meer automatisch geplaatst. Van Barneveld valt al buiten de top 16 van de plaatsingslijst. Het komt niet overeen met zijn status. In eigen land, maar vooral ook in Engeland klampen ze hem overal op straat aan. Altijd gaat het over pijltjesgooien. Zeker in Nederland, waar de Hagenaar een dartspionier is.

Zelf voelt hij zich ook nog altijd een top 6-speler. Er staan natuurlijk vijf wereldtitels achter zijn naam. Op het WK kan Van Barneveld de laatste jaren ook nog vaak pieken. Zie zijn halvefinaleplek twee jaar geleden. Voor zijn opkomst gisteren geeft Van Barneveld overigens aan dat hij een beetje grieperig is en weinig adem heeft. Met een paar pillen op, toch maar weer proberen.

Eye of the Tiger galmt rond half elf plaatselijke tijd door de volle arena, waarin Van Barneveld zo graag wil laten zien dat hij nog altijd met de besten meekan. Ongetwijfeld rekent hij Darius Labanauskus daar niet toe. Toch laat de Litouwer – de nummer 108 van de wereld – niet voor niets voor de tweede dag op een rij zien waarom hij tussen de elite staat.

Van Barneveld loopt al zo’n dertig jaar mee. Maar de laatste tijd wint-ie geen toernooien meer. De Premier League is in 2014 de laatste prijs. Eerder in zijn loopbaan is Van Barneveld een veelvraat. Bij dartsbond BDO wint hij al veel, zo niet alles. Na de WK-titel in 1998 is alles anders. Opeens hoeft hij niet meer als postbode door weer en wind de straat op.

Later gaat Van Barneveld met de overstap naar de PDC nieuwe uitdagingen aan. Het zijn er nogal wat. De vraag is in de tijd zelfs of het haalbaar is. Ga maar na: het WK winnen, Phil Taylor verslaan, met een negendarter uitgooien en nummer 1 van de wereld worden. In iets meer dan een jaar streept hij alles af.

Hij verwerft er een legendarische status in het darts door. Daar doet zijn vroege uitschakeling gisteravond niets aan af, al is het de vraag of hij ‘Barney’s Army’ Ally Pally nog eens kan salueren.

