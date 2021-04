Van Barneveld voelt zich niet lekker en trekt zich terug van Super Series

Raymond van Barneveld heeft bij de Super Series in het Duitse Niedernhausen een nieuwe tik te verwerken gekregen. De Hagenaar, die dit seizoen zijn comeback maakt als professioneel darter, voelde zich vlak voor de start van zijn partij in de tweede ronde niet lekker en besloot zich terug te trekken.

Dartsbond PDC kwam met een korte mededeling dat Van Barneveld het toernooi heeft verlaten ‘after feeling unwell’, waardoor de Pool Krzysztof Ratajski een vrije doortocht kreeg naar de volgende ronde. De manager van Van Barneveld meldde aan het begin van de avond dat er geen reden is voor ongerustheid omdat er verder niet veel aan de hand is.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Barney kampt met gezondheidsklachten tijdens een vloertoernooi. Vorige maand bij de PDC Super Series in Milton Keynes viel de 54-jarige darter flauw tijdens het noteren van scores bij een andere partij.

Onderzoek wees toen uit dat er geen ernstig probleem was. ,,Ik heb veel stress de laatste tijd thuis vanwege de gezondheid van mijn vader. Hij heeft afgelopen zondag een herseninfarct gehad en is nu aan het revalideren. En het darts brengt ook druk met zich mee natuurlijk”, gaf hij toen als mogelijke verklaring.

Van Barneveld kwam de afgelopen twee dagen ook al in actie in Niedernhausen. Zo bereikte hij gisteren zelfs nog de kwartfinales. Ook vandaag had hij al één partij gespeeld. In die wedstrijd wist de Nederlander met een gemiddelde van 101,00 nog gewoon met 6-1 in legs van Steve Brown te winnen.

In het korte statement dat PDC naar buiten bracht rond de opgave van Van Barneveld staat alleen dat ‘hij zich niet lekker voelde'. Meer is er nog niet bekend.

Van Gerwen snel ten onder

De Super Series in Duitsland leveren Michael van Gerwen vooralsnog ook weinig succes op. De 32-jarige Vlijmenaar verloor vandaag in de tweede ronde met 1-6 in legs van landgenoot Gino Vos. De drievoudig wereldkampioen darts ging gisteren in de tweede ronde onderuit tegen William Borland en werd zaterdag al bij zijn eerste optreden geëlimineerd door Josh Payne.

