Van Barneveld zonder setverlies naar laatste acht

'Wijsneus' Van Gerwen slaat terug naar Phil Taylor

18 september Phil Taylor wakkerde het eeuwige vuur tussen hem en Michael van Gerwen afgelopen weekend weer even aan. The Power won van de Nederlandse darter en noemde Van Gerwen in een interview na afloop een 'ongelooflijke wijsneus'. MVG sloeg maandagavond bij Ziggo's talkshow Peptalk terug.