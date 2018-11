Van dag-tot-dag-schema WK darts

Players Championship Van Gerwen laat zich in finale verrassen door Gurney

25 november Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de Players Championship te winnen. De Brabander, die het dartstoernooi in 2013, 2015, 2016 en 2017 won, moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Daryl Gurney. In Minehead trok hij met 11-9 aan het langste eind.