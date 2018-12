Van de Pas komt goed weg tegen Long: ‘Wel even een traantje gelaten’

Gat achter Van Gerwen Wil onze nieuwe dartsheld opstaan?

8:54 Het is Michael van Gerwen en dan een hele tijd niets voor Nederland na de exit Raymond van Barneveld. Nederland begon aan het WK darts met een recordaantal deelnemers, maar meer dan de helft is al naar huis. Michael van Gerwen staat eenzaam aan de top. Wie springt er in het gat dat Van Barneveld achter hem laat vallen?