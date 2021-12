Van der Voort ligt uit WK darts na positieve coronatest: ‘Natuurlijk maak ik me zorgen om Michael’

Van der Voort zou maandagavond in de derde ronde in actie komen tegen James Wade, maar de Engelsman gaat automatisch door naar de achtste finales. Van der Voort had voor de kerst zijn eerste partij van Adam Hunt gewonnen. Als geplaatste speler had hij in de eerste ronde een bye.

De positieve test kwam Van der Voort als een complete verrassing, liet hij weten bij RTL7. ,,Ik voel me prima, heb alleen een kriebeltje in mijn keel sinds vanochtend. Nadat de eerste zelftest positief was, heb ik er ook nog eentje gedaan van een ander merk. Maar ook die was positief. Dan gaan alle alarmbellen af. Ik ben heel teleurgesteld, want ik ben al zo lang bezig om het niet te krijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De positieve test van Van der Voort kan mogelijk ook gevolgen hebben voor Michael van Gerwen. De 32-jarige Vlijmenaar trainde de afgelopen week in Londen samen met zijn goede vriend Van der Voort. Van Gerwen komt dinsdagavond in actie tegen de Engelsman Chris Dobey.

,,Of ik me nu zorgen maak over Michael?”, reageerde Van der Voort. ,,Natuurlijk. Vanaf het moment dat ik positief testte, heb ik tegen hem gezegd dat hij totaal niet meer bij mij in de buurt mag komen. Tot nu toe was de uitslag steeds negatief bij zijn testen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, is gebleken.”

Eerder testte ook Raymond van Barneveld al positief op het coronavirus. Dat gebeurde vrijdag, nadat hij donderdagavond werd uitgeschakeld door Rob Cross.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.