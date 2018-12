Van der Voort opgelucht na zege: ‘Ik kon niet in mijn ritme komen tegen Ilagan’

De eerste ging met 3-1 naar Van der Voort, maar in de tweede set was Lourence Ilagan met 3-1 te sterk. In de derde set kreeg Ilagan een uitgelezen kans om op een 2-1 voorsprong in sets te komen, maar hij miste op dubbel 8 en Van der Voort kwam terug tot 2-2 in legs. Daarna zette Van der Voort even flink aan en gooide hij uit vanaf 68 voor een 2-1 voorsprong in sets.

In de vierde set kwam Ilagan op een 2-0 voorsprong, maar daarna knokte Van der Voort zich terug tot 2-2 in legs. Van der Voort won ook de vijfde leg in de vierde set en won daardoor met 3-1 in sets. Van der Voort stapte blij en opgelucht van het podium af. ,,Het voelt goed dat ik hier win. Ik heb geluk gehad, want ik had niet verwacht dat hij (Lourence Ilagan, red.) zo goed was. Normaal gooien ze in Azië niet zo goed, maar hij was vandaag de betere speler. Ik ga door op de ervaring die ik wel heb en hij niet. Mijn spel ging ook steeds omhoog en omlaag. Ik kan constant spelen, maar dat is de laatste tijd niet nog niet zo vaak gebeurd. Ik kon vandaag ook niet in mijn ritme komen.”