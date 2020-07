Van der Voort verrast bij World Matchplay: ‘Niet erg dat publiek ontbreekt’

Door Max van der Put



De omstandigheden zijn zelden zo gunstig voor Vincent van der Voort als deze week in Milton Keynes bij de World Matchplay. En dat luistert nogal nauw bij de 44-jarige darter uit Purmerend. Hij zweet snel, mede door de warmte in een speelhal waar duizenden toeschouwers aanwezig zijn. Maar die ontbreken deze week in Milton Keynes, vanwege corona.



,,Het is nog steeds wel warm met die lampen, maar niet zo extreem als anders. Ook al omdat we nu in een moderne hal in Milton Keynes gooien en niet in Blackpool, waar de World Matchplay normaal gesproken plaatsvindt. Dat is zo’n fraai oud gebouw zonder goede airconditioning. Engelsen hechten aan traditie, nostalgie. Maar van mij hoeft dat niet. De laatste keer dat ik ook de kwartfinale haalde van een groot toernooi was op het EK in 2019 in Duitsland, waar de klimaatbeheersing in de zaal uitstekend was.”