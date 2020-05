Van Duijvenbode: ‘Als Anderson met 4-0 voorstaat, mag zijn internet wel uitvallen’

Gary Anderson maakt vanavond dan toch zijn entree in de Home Tour. De eerste die erachter komt of de internetverbinding van de voormalig wereldkampioen darts sterk genoeg is, zal Dirk van Duijvenbode zijn.

,,Oh lekker, dat heb ik weer”, was de eerste reactie van Dirk van Duijvenbode toen hij deze week hoorde dat hij het zaterdagavond tegen Gary Anderson mag opnemen. Om half negen is het direct de eerste partij van de avond, later gooit de 27-jarige Westlander via een livestream ook nog tegen de Belgen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

Lees ook Elf extra speelavonden Home Tour: zo ziet het tweede deel eruit Lees meer

,,Een lastige poule, meer nog dan de vorige keer”, zegt Van Duijvenbode, die eerder met een webcam op zijn bord van Martin Schindler won maar van Daniel Larsson en Kyle Anderson verloor. Nu krijgt hij voor een plek bij de laatste 32 een herkansing. ,,Als het met mijn dubbels loopt, maak ik een kans. Al ben ik volgens de bookmakers natuurlijk geen favoriet.”

Quote Gary gooit altijd zo makkelijk. Misschien is hij in zijn eigen huis nog wel beter Dirk van Duijvenbode Dat is uiteraard tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Al is het maar de vraag hoe hij zich houdt. De laatste keer dat de Schot de headlines haalde, was dat hij voor de Home Tour moest afzeggen. De internetverbinding was thuis te zwak. Blijkbaar is het opgelost, want in de laatste week van de groepsfase stroomt ‘The Flying Scotsman’ alsnog in.

,,Dat kan in mijn voordeel werken”, zegt Van Duijvenbode, die eerder drie keer van Anderson verloor. ,,Gary is een exceptionele speler, maar dit is toch nieuw voor hem. Voor mij was de eerste avond best wennen. Je ziet niks van je tegenstander en hoort het wanneer je mag gooien. Daar sta je dan op te wachten. Aan de andere kant: Gary gooit altijd zo makkelijk. Misschien is hij in zijn eigen huis nog wel beter.”

Auberginekwekerij

Van Duijvenbode speelt niet thuis, maar op de zaak. De Westlander doet de administratie bij een auberginekwekerij in ’s-Gravenzande en maakt daar ook heel wat uren op de dartsbaan. Het licht is er niet perfect, de afzuiging maakt geluid en het barretje blijft leeg; voor semi-prof Van Duijvenbode is het zijn vertrouwde omgeving om een pijltje te gooien.

Hoe de voorbereiding is? Op zijn vrije zaterdagmiddag zal Van Duijvenbode er zeker een paar uurtjes ingooien. ,,Het is ook wel uitdagend natuurlijk, vorige week had ik normaal gesproken alle kans om te winnen. Nu ga ik van favoriet naar grootste underdog, dat triggert wel.”

En zeker dat Van Duijvenbode tegen Anderson mag beginnen. ,,Toen hij had afgezegd, dacht ik eerst: dat is een slap excuus. Nu maakt hij uitgerekend tegen mij zijn debuut. Ach, ook wel weer lekker. Mijn winstkansen dalen, maar ik word er wel beter van. Als zijn verbinding werkt. Of niet natuurlijk. Als hij met 4-0 voorstaat, mag zijn internet wel uitvallen.”