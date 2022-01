Van Duijvenbode deed het rustig aan na WK: ‘Pijlen bewust links laten liggen en veel Call of Duty gespeeld’

Dirk, na het wereldkampioenschap darts 2022 stonden er een aantal weken geen toernooien op de planning. Heb je je wel een beetje vermaakt?

Dirk van Duijvenbode: ,,Zeker, ik heb mijn pijlen bewust even helemaal links laten liggen, omdat ik het lastig vond om mezelf echt te motiveren. In de tussentijd heb ik me vooral op mijn werk gericht en speelde ik veel Call of Duty. Na een week of twee ben ik weer gaan gooien. Ik ben nog niet in geweldige vorm, maar dat komt wel. Ik zie The Masters vooral als opwarmingstoernooi voor de rest van het jaar.”