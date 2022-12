Van Duijvenbode overleeft matchdart en is door naar derde ronde WK darts

Opsteker voor vrouwend­arts: extra plek bij WK en meer prijzen­geld

De Professional Darts Corporation (PDC) geeft het vrouwendarts twee extra zetjes in de rug: het prijzengeld van de vrouwentour gaat omhoog en mogen drie in plaats van twee vrouwen meedoen aan het WK in Aelxandra Palace eind december.

22 november