Van Duijvenbode stunt met afgetekende zege op oud-wereldkampioen Anderson

Van Duijvenbode overklaste zijn tegenstander in het Engelse Coventry vanaf de eerste pijl en liep dan ook vlot uit naar een voorsprong van 2-0 in sets én legs. Met zijn rug tegen de muur drukte Anderson het gaspedaal in om zo - ondanks een matchdart voor de Nederlander - alsnog het derde bedrijf naar zich toe te trekken. In de vierde set hervond Van Duijvenbode zijn niveau en sleepte hij de overwinning over de streep.



Het gemiddelde van Van Duijvenbode was uiteindelijk 94,29 per drie pijlen, tegenover 88,02 voor zijn Schotse opponent. De overige kwartfinales van het 'dubbel in, dubbel out’-toernooi zijn vanavond Dave Chisnall - Joe Cullen, Michael van Gerwen - Simon Whitlock en Gerwyn Price - Jeffrey de Zwaan.



De World Grand Prix, waarbij deze editie geen toeschouwers aanwezig zijn, werd de afgelopen twee jaar gewonnen door Van Gerwen.