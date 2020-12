Van Gerwen aast op nieuwe ‘whitewash’ tegen Evans

Het waren sobere kerstdagen voor de overgebleven Nederlandse darters. Allen zaten ze ‘vast’ in het spelershotel en dus maakte Michael van Gerwen er samen met Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode maar het beste van. Met het gourmetstel op de vensterbank werd er dan toch nog voor een gezellig kerstdiner gezorgd.



Met name drievoudig wereldkampioen Van Gerwen had voor de feestdagen al een hectische periode achter de rug. Na zijn overwinning op Ryan Murray was hij ‘gewoon’ teruggekeerd naar Brabant, maar moest toen de regering van Boris Johnson nog strengere coronamaatregelen aankondigde alweer in allerijl terug naar de andere kant van het Kanaal. Drie uur was hij uiteindelijk bij zijn familie in Vlijmen geweest.