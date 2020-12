Van Gerwen, Aubergenius en zenuwslopende partijen: WK darts ook zonder publiek boeiend

WK DartsHet WK darts gaat 2021 in met de laatste acht spelers. Dat Michael van Gerwen tot dat selecte gezelschap behoort, is niet verrassend. Al hing zijn toernooileven tegen Joe Cullen aan een zijden draadje. Minder verwacht is de aanwezigheid van Dirk ‘Aubergenius’ van Duijvenbode in de kwartfinales. Hij kroop zelfs twee keer door het oog van de naald. Wat viel er op tijdens de eerste vier rondes van het WK zonder publiek, dat desondanks vaak bijzonder boeiend is?

Door Max van der Put

Veel toppers exit

In de eerste twee ronden waren er nauwelijks grote verrassingen, daarna des te meer. Van de top tien van de wereldranglijst van vlak voor het WK zijn al zeven spelers (!) uitgeschakeld. Alleen Michael van Gerwen (nr 1), Gerwyn Price (nr 3) en Dave Chisnall (8) zijn nog van de partij. De grootste scalp was tot dusverre Peter Wright, niet alleen de regerend wereldkampioen maar ook de grootste bedreiger van Van Gerwen als nummer één van de wereldranglijst. De Duitser Gabriel Clemens - inmiddels zelf ook al thuis - zorgde in de derde ronde voor dé sensatie van het toernooi tot nu toe door Snakebite te elimineren.

Volledig scherm Peter Wright moet zijn meerdere erkennen in Gabriel Clemens. © BSR Agency

Aubergenius op stoom

Dirk van Duijvenbode, alias Aubergenius, wist in zijn achterhoofd dat er in zijn kwart van het speelschema mogelijkheden lagen. Nadat Van Duijvenbode in de eerste ronde ontsnapt was tegen Bradley Brooks (0-2 werd 3-2) wipte hij oud-wereldkampioen Rob Cross uit het toernooi dankzij een paar hoge, cruciale finishes en vervolgens werd ook de als twaalfde geplaatste Glen Durant uitgeschakeld na een indrukwekkende comeback (van 1-3 naar 4-3).

Andere verrassingen

Waar toppers sneuvelen, komen verrassende namen bovendrijven. Van Duijvenbode dus. En voor wie geld heeft ingezet op de kwartfinale Stephen Bunting - Krzysztof Ratajski is 2020 op de valreep nog een prachtjaar geworden. De manier waarop de Pool Ratajski de laatste acht haalde, was vrij bizar. In zijn vierderondepartij tegen de Duitser Gabriel Clemens misten ze samen liefst 17 matchdarts (Ratajski 10, Clemens 7) voordat de Pool zich met een rake dubbel 1 als eerst uit zijn land voor een kwartfinale van een darts-WK plaatste.

Volledig scherm Krzysztof Ratajski. © BSR Agency

Zenuwslopend

Vanwege coronamaatregelen wordt er in de beslissende set niet - zoals gebruikelijk - een tiebreak gespeeld, maar is de vijfde leg beslissend. Bij maar liefst 14 partijen kwam het aan op die beslissende leg in de beslissende set. Het blijkt belangrijk om het gooien op de bull voorafgaand aan de wedstrijd te winnen, want dan mag je aan de wedstrijd en dus ook aan die beslissende leg beginnen. Tien van de veertien keer hield degene die begon aan the decider zijn zenuwen onder bedwang en won de partij, vier keer lukte dat niet. Dat was onder meer het geval toen Van Gerwen er toch nog met de buit vandoor ging tegen Cullen in de achtste finales.



Ook Van Duijvenbode leverde zo’n huzarenstukje af in zijn partij in de tweede ronde tegen Rob Cross. Ook tegen Durant kwam het voor Aubergenius aan op een decider, maar toen mocht hij er wel zelf aan beginnen.

Mooie cijfers

Darts is een sport van cijfers, die dan ook allemaal keurig bijgehouden worden. Zo weten we dat Van Gerwen van de acht kwartfinalisten het beste toernooigemiddelde heeft: 104,14 en het hoogste uitgooipercentage: 47,67%. Ook Van Duijvenbode staat bovenaan in één van de lijstjes. Hij gooide twee keer de maximale finish van 170. Dat lukte verder nog niemand. Danny Baggish en Gerwyn Price deden het wel ieder één keer.



Voor de cijferfetisjisten hier nog wat meer leesvoer: het overall-uitgooipercentage is 36,39%. Er werd tot dusverre 739 keer de maximale score van 180 gegooid. En 65% van de legs werd gewonnen door de speler die er aan begon. In de categorie ‘een stuk minder nuttige weetjes’: 1040 legs werden uitgegooid op een rood vlakje, tegenover 546 op een groen vlakje op het bord. En er zijn tot dusverre 47.483 darts gegooid die in totaal 1.465.548 punten opleverden.

Finale op 3 januari

De finale van het WK van de PDC vindt normaal gesproken plaats op 1 januari, maar de organiserende bond acht het commercieel aantrekkelijker om de finale op zondagavond te laten afwerken. Zodoende is de finale op 3 januari, staan de twee halve finales op zaterdag 2 januari op het programma en de vier kwartfinales op vrijdag 1 januari. ‘s Middags om 13.00 uur begint het nieuwe jaar met Ratajski - Bunting, gevolgd door Anderson - Van Duijvenbode. ‘s Avonds vanaf 19.00 uur nemen eerst Price en Gurney het tegen elkaar op en daarna Van Gerwen tegen Chisnall.

Volledig scherm Gerwyn Price. © BSR Agency