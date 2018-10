Van Gerwen begint EK darts met 170-finish en overtuigende zege

Nicholson kwam brutaal uit de startblokken en nam een verrassende 0-2 voorsprong. De Australiër gooide beide legs uit in slechts twaalf pijlen. Van Gerwen knokte zich vervolgens in rap tempo terug naar 2-2, waarna de zenuwen toesloegen bij Nicholson. De nummer 69 van de wereldranglijst miste liefst zes pijlen op een dubbel en zo een nieuwe voorsprong.

Mighty Mike maakte dankbaar gebruik van het buitenkansje en kwam voor het eerst in de partij op voorsprong (3-2). Nicholson kon de vorm van zijn eerste twee legs niet meer hervinden en had in het vervolg weinig meer in te brengen tegen Van Gerwen, die in de zevende leg een 170-finish liet noteren.