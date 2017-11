Van Gerwen begint WK tegen Kist, Barney tegen North

Raymond van Barneveld, als negende geplaatst, stuit in de eerste ronde op Engelsman Richard North.

Mochten Mighty Mike en Barney verder komen, dan treffen ze elkaar in de kwartfinale. Twee jaar geleden schakelde Van Barneveld de torenhoge favoriet verrassend uit in de derde ronde. Peter Wright, de nummer twee, en Phil Taylor, de beste darter aller tijden en bezig aan zijn laatste WK, zitten aan de andere kant van het schema.

Naast Van Gerwen tegen Kist is er met Jelle Klaasen tegen Jan Dekker nog een Nederlandse confrontatie in de eerste ronde. Vincent van der Voort staat tegenover Dave Chisnall, Jermaine Wattimena lootte Joe Cullen en Benito van de Pas neemt het met Steve West ook op tegen een Engelsman.

Omdat PDC-baas Barry Hearn in de file stond begon de loting in Londen een uur later.

Twee Nederlanders waren gisteren dicht bij een plek op het WK darts. Ron Meulenkamp en Jeffrey de Graaf verloren beiden in de kwartfinales van de laatste kwalificatie in Londen, waar nog drie WK-tickets waren te vergeven. Een plek in de halve finale had een bijna zekere kans op WK-deelname betekend.