Van Gerwen doneert 100 pond voor iedere 180 in Premier League

Masters Van Barneveld tegen Van Gerwen in finale in Milton Keynes

28 januari Raymond van Barneveld gaat later vanavond een gooi doen naar de toernooizege op de Masters in Milton Keynes. De Haagse darter bereikte de eindstrijd door in de halve finale de opmars van Mensur Suljovic te stoppen: 11-7. De Serviër had in de kwartfinale verrassend wereldkampioen Rob Cross uitgeschakeld.