Van Gerwen elimineert Suljovic, zware nederlaag Barney

Michael van Gerwen heeft een zege geboekt in de Premier League. De Brabander versloeg Mensur Suljovic met 7-4 en blijft aan kop van het klassement. De Oostenrijker weet zich uitgeschakeld voor een vervolg in het rondreizende dartscircus.

Van Gerwen brak Suljovic meteen in de eerste leg, maar de Servische Oostenrijker wilde zich niet laten afslachten en kwam terug tot 1-2. Daarna liep Van Gerwen die uit naar 4-2. Via 5-3 en 6-4 werd het 7-4 en was de zege binnen.

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde van 107.45, Suljovic tot 94.49. Van Gerwen was tevreden over de partij. ,,Vooral dat ik eerste sta, dat zegt veel voor me'', aldus de nummer één van de wereld.

Barney

Raymond van Barneveld sloot het eerste deel van de Premier League Darts met een zware nederlaag af. De 50-jarige Hagenaar verloor op Judgement Night met 7-0 van de Engelsman Michael Smith.

Barney verloor meteen de eerste leg. Pas in de derde leg kwam de Nederlander iets op stoom, maar Smith snoepte ook die af. Van Barneveld wist het tij niet meer te keren en werd zonder een enkele leg naar huis gestuurd.

Van Barneveld heeft nu acht punten uit negen partijen en heeft daarmee een plaats in de middenmoot. Voor 'Barney' was het zijn vierde nederlaag in zijn negende wedstrijd. Hij won drie keer en speelde twee keer gelijk.

Van Barneveld, winnaar van de Premier League in 2014, eindigde op het zeker niet slechte gemiddelde van ruim 96 punten per beurt (drie pijlen). Hij moest echter zijn meerdere erkennen in de excellerende Smith, die op een gemiddelde van bijna 104 punten uitkwam. De Brit boekte zijn zevende overwinning en kwam in punten op gelijke hoogte met koploper Michael van Gerwen.

Wereldkampioen Rob Cross behield zijn derde plek door een 7-5 zege op Gary Anderson. Het was de eerste keer dat Cross Anderson versloeg.

Gerwyn Price, die voor vanavond al was afgevallen, ging in zijn laatste partij met 7-3 onderuit tegen de Australiër Simon Whitlock. De tweede afvaller is de Schot Peter Wright of de Oostenrijker Mensur Suljovic, die beiden later vanavond in actie komen.

Michael van Gerwen speelt in de voorlaatste partij tegen Mensur Suljovic. Peter Wright sluit de avond af tegen Daryl Gurney.

Met acht darters gaat de Premier League volgende week verder in Sheffield.

Volledig scherm Raymond van Barneveld verwerkt de zware nederlaag tegen Michael Smith. © Lawrence Lustig/PDC