Van Gerwen en Barney doen mee aan drive-in darts

Video Klopjacht op Klaasen na dubieuze dubbel in onlinetoer­nooi

24 april Jelle Klaasen is na Geert Nentjes de tweede Nederlander die de knock-outfase van de Home Tour heeft bereikt. In de dartswereld gaat het echter vooral over de manier waarop hij van Gabriel Clemens een leg won. Want zat die pijl nu wel of niet in de dubbel 20?