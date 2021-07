Van Gerwen en Van Barneveld snel onderuit in Coventry, sterk optreden Kuivenhoven

Programma & stand Michael van Gerwen zeker van eerste plek én bonus in Premier League Darts

27 mei Michael van Gerwen heeft de reguliere competitie in de Premier League Darts als nummer één afgesloten. Nadat zijn naaste belager Nathan Aspinall verloor van José de Sousa was de 32-jarige Nederlander al niet meer te achterhalen. Later won hij in de laatste speelronde zelf ook van Peter Wright. De eerste plek levert hem een bonus van 25.000 Britse ponden op.