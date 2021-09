Van Gerwen en Van Duijvenbode starten WK met zege: ‘We moeten er als een team staan’

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben bij de start van de World Cup of Darts in het Duitse Jena een simpele overwinning geboekt op Denemarken: 5-1. Het duo moest wel even wakkergeschud worden, want de eerste twee legs verliepen nog zeer stroef. Daarna trapten de twee het gaspedaal in en snelden ze weg bij het Deense duo.

In de eerste twee legs hadden Van Gerwen en Van Duijvenbode het ronduit lastig. De motor was in elk geval nog niet warmgedraaid. Andreas Toft Jørgensen en Niels Heinsøe hadden zelfs pijlen op 2-0, maar daar stak Van Duijvenbode een stokje voor. De Nederlanders waren in elk geval wakker geschud tegen Denemarken en liepen vervolgens met vijf legs op rij uit naar een eenvoudige zege (5-1).

,,We kenden een redelijk slechte start. Daarna gingen we leg na leg beter spelen. Zo win je wedstrijden. Achteraf mogen we niet klagen over hoe we hebben gespeeld", concludeert Van Gerwen vanuit Jena. ,,We moeten zorgen dat we in het vervolg van het toernooi er als een team staan en goed presteren. Je moet jezelf als de favoriet zien en dat zijn we met onze kwaliteiten ook. We voelen ons goed, dus kunnen nog mooie dingen laten zien.”

Wales

Wales is de titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer (in 2010, 2014, 2017 en 2018).

Van Duijvenbode debuteert voor Nederland in de World Cups of Darts en is tevreden met de start. ,,Deze stond op mijn bucketlist. Ik blij om hier te mogen spelen. Je wilt natuurlijk niet je eerste wedstrijd voor Nederland verliezen. We hebben gewonnen, dus ik ben heel blij.” Van Gerwen vult aan: ,,Dirk heeft het verdiend om hier te staan. Hij heeft het de laatste twee jaar goed gedaan.”

Voor Van Gerwen is het de vierde keer dat hij met een andere partner aantreedt bij het WK voor landenteams. Nadat hij in 2018 met Raymond van Barneveld nog de eindzege pakte, verliepen de laatste twee deelnames minder succesvol. Zo verloor Van Gerwen vorig jaar met Danny Noppert al in de kwartfinales tegen Duitsland en een jaar eerder bleek Ierland in de halve eindstrijd te sterk voor Van Gerwen en Jermaine Wattimena.

Wereldtitels

Van Gerwen won de World Cup of Darts wel al drie keer. In alle gevallen deed de 32-jarige Vlijmenaar dat aan de zijde van Van Barneveld. Naast de triomftocht in 2018 veroverde het tweetal ook in 2014 en 2017 de wereldtitel.

Volledig scherm Michael van Gerwen (l) en Raymond van Barneveld vormden in het verleden een succesvol koppel. © PDC

Na een kort pensioen is de inmiddels 54-jarige Barney dit jaar ook weer teruggekeerd in het profcircuit. Maar elk land wordt bij de World Cup of Darts vertegenwoordigd door de beste twee spelers van de Order of Merit, de wereldranglijst binnen de dartwereld. Op die ranking staat Van Gerwen nu derde en Van Duijvenbode 21ste, dat is net één plekje boven Noppert. Van Barneveld bezet momenteel de 81ste positie.

Nederland won in totaal overigens vier keer de World Cup of Darts. Van Barneveld kroonde zich met Co Stompé in 2010 tijdens de allereerste editie tot wereldkampioen. Gerwyn Price en Jonny Clayton, uitkomend voor Wales, verdedigen dit jaar in Jena de titel.

Ander format

In de eerste ronde wordt alleen een koppelpartij over best of negen legs gespeeld. In het vervolg van het toernooi worden echter eerst twee enkelpartijen afgewerkt en daarna volgt mogelijk nog een beslissende koppelwedstrijd. De eindstrijd gaat uiteindelijk zelfs over maximaal vijf partijen (twee singles, koppel en weer twee singles). Het land met als eerste drie zeges is de wereldkampioen. Nederland komt zaterdag in de tweede ronde weer in actie. Eerst staan vrijdag nog acht partijen uit de eerste schifting op het programma.

