Van Gerwen houdt record in zicht ondanks nederlaag in Kopenhagen

Van Gerwen wint Gibraltar Darts Trophy

10 juni Michael van Gerwen heeft voor de derde keer in vier jaar de Gibraltar Darts Trophy veroverd. De 29-jarige Brabander versloeg de Engelsman Adrian Lewis in de finale van het toernooi uit de Europese PDC Tour met 8-3. Het was voor Van Gerwen zijn 25ste Euro Tour-zege in zijn carrière.