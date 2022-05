Van Gerwen imponeert en bereikt derde ronde: ‘Fenomenaal, een briljante wedstrijd’

Van Gerwen maakte bijzonder veel indruk, vooral in de laatste vier legs van de partij. Daarin gooide hij een gemiddelde van 127.91. Over de gehele partij bleek zijn pijlenmoyenne 113.79, waarmee hij Gurney uiteindelijk op knappe wijze van zich afschudde. ,,Dat voelde fenomenaal vanavond, het was een briljante wedstrijd’, reageerde Van Gerwen kort na afloop op zijn Twitter-account. ‘Daryl haalde zoals altijd het maximale uit me. Nu goed rusten, zodat ik klaar ben voor morgen.’

Van Gerwen, die in Leverkusen op dubbel twaalf miste voor een 9-darter, neemt het zondagmiddag in strijd om een plek in de kwartfinale op tegen de winnaar van het duel tussen Jonny Clayton en Rowby-John Rodriguez.

Van Duijvenbode

Eerder op de avond had ook Dirk van Duijvenbode, zonder boven zichzelf uit te stijgen, eenvoudig de achtste finales van de European Darts Open bereikt. ‘Aubergenius’ won in Leverkusen met 6-1 van landgenoot Maik Kuivenhoven.

De 29-jarige Van Duijvenbode brak in de tweede leg de servicebeurt van de vier jaar oudere Kuivenhoven en zag de overwinning daarna nooit meer in gevaar komen. Het gemiddelde van 88,21 punten per drie pijlen was voor de Zuid-Hollander niet om over naar huis te schrijven. Kuivenhoven, die gisteren in de eerste ronde nog had afgerekend met Stephen Bunting, zette daar slechts 83,38 tegenover.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode. © Lawrence Lustig/PDC

Van Duijvenbode neemt het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Joe Cullen en Devon Petersen. Omdat de Nederlander als dertiende is geplaatst in Leverkusen mocht hij de eerste ronde overslaan. Dat geldt ook voor de als vijfde geplaatste Michael van Gerwen, die vanavond tegen Daryl Gurney aan het toernooi begint.

Van Peer uitgeschakeld

Berry van Peer heeft niet kunnen stunten tegen James Wade, de nummer 5 op de PDC-ranking. De Nederlander verloor met 6-1 van de Engelsman. Wade brak Van Peer direct in de eerste leg, waarna hij uitliep naar een 4-0 voorsprong. Van Peer behield zijn eigen leg, maar bleek niet opgewassen tegen Wade, die 102.25 gemiddeld gooide tegenover 91.71 voor Van Peer.

Nederlanders Luc Peters, Kevin Doets en Jermaine Wattimena werden gisteren in de eerste ronde van het toernooi op de European Tour uitgeschakeld. Morgen worden de laatste drie knock-outrondes en finale afgewerkt.

Tweede ronde European Darts Open

Middagprogramma

Krzysztof Ratajski - Josh Rock 2-6

José de Sousa - Dennis Nilsson 6-5

Dirk van Duijvenbode - Maik Kuivenhoven 1-6

Brendan Dolan - Andrew Gilding 6-0

Ryan Searle - Krzysztof Kciuk 6-2

Dimitri Van den Bergh - Cameron Menzies 6-1

James Wade - Berry van Peer 6-1

Joe Cullen - Devon Petersen 6-1

Avondprogramma (vanaf 19.00 uur)

Luke Humphries - Darren Penhall

Nathan Aspinall - Karel Sedlácek

Gerwyn Price - Luke Woodhouse

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Peter Wright - Scott Williams

Jonny Clayton - Rowby-John Rodriguez

Rob Cross - Martin Schindler

Damon Heta - Dave Chisnall

